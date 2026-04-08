8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
  • TFF'den Mircea Lucescu kararı! Anısına saygı duruşunda bulunulacak
Spor

TFF'den Mircea Lucescu kararı! Anısına saygı duruşunda bulunulacak

Türk futbolunun efsane isimlerinden Mircea Lucescu'nun vefatının ardından TFF harekete geçti. Federasyon, 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu; kulüplere siyah kol bandı takma izni de verildi.

IHA8 Nisan 2026 Çarşamba 12:00 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu anısına 8-13 Nisan tarihleri arasında profesyonel liglerde oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk ve dünya futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir" denildi.

