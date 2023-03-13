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Spor

TFF'den Okan Buruk'a ''play-off'' cevabı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, play-off konusu ile ilgili gelen bir soruya, 'Bu sene zor. Belki önümüzdeki yıl TFF düşünebilir' cevabını vermişti. Ancak TFF Yönetimi, önümüzdeki sezon için de bu ihtimali düşünmüyor.

Akşam13 Mart 2023 Pazartesi 11:16 - Güncelleme:
TFF'den Okan Buruk'a ''play-off'' cevabı
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, son dönemde gündeme gelen play-off sistemi önerisi tartışılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, lig sonunda ilk 4 takım için play-off fikrini sunmuştu.

Portekizli çalıştırıcı, deprem sebebiyle Süper Lig'de olağanüstü bir durum yaşandığını belirtmişti. Beşiktaş cephesi de bu öneriye sıcak baktığını net bir şekilde ifade etmişti.

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"HİÇ GÜNDEMDE OLMADI"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası bu konu ile ilgili sorulan soruya, "Bu saatten sonra tabii ki bir şey değişmesi zor. Belki önümüzdeki sene TFF düşünebilir. Görüşlere de saygı duyuyoruz" cevabını vermişti.

TFF, bu sezon play-off konusunun düşünülmediğini net şekilde açıkladı. Peki önümüzdeki sezon ligde bir play-off uygulaması gündeme gelir mi? Akşam Gazetesi'nin haberine göre; TFF cephesinden alınan bilgilere göre; federasyonun gündeminde böyle bir konu yok.

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