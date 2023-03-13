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Spor

Galatasaray'a dev piyango! Nicolo Zaniolo için 35 milyon avro ödemeye hazırlar

Nicolo Zaniolo Galatasaray'da adeta yeniden doğdu... Roma'da yaşadığı mental sorunlar nedeniyle İtalyan kulübünden ayrılarak Galatasaray'a imza atan Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılı kulüpte gösterdiği performansla yeniden dikkatleri üzerine çekti ve Tottenham'ın gündemine geldi. İngiliz kulübü Zaniolo'nun sözleşmesindeki 35 milyon avroluk serbest kalma maddesini kullanacak.

Star Gazetesi13 Mart 2023 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Galatasaray'a dev piyango! Nicolo Zaniolo için 35 milyon avro ödemeye hazırlar
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Nicolo Zaniolo, Galatasaray kariyerine mükemmel bir başlangıç yaparak Kasımpaşa maçında takımına galibiyeti getiren golü attı. Yıldız futbolcunun başlangıç performansı dış basında da geniş yankı uyandırırken, hakkındaki transfer söylentileri de yeniden canlandı.

TOTTENHAM'DAN ZANIOLO İÇİN YENİ HAMLE

Ocak ayında Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen Tottenham bu transferi sonuçlandıramamış ve İtalyan futbolcu daha sonra Galatasaray'a imza atmıştı. İngiliz kulübünün sezon sonunda Zaniolo için bir hamle daha yapacağı iddia edildi.

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MILAN DA PEŞİNDE

İtalyan basınında çıkan habere göre; Tottenham'ın yanı sıra Milan'ın da 23 yaşındaki futbolcunun peşine düşebileceği belirtildi.

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35 MİLYON AVRO TOTTENHAM İÇİN SORUN DEĞİL

Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesinde 35 milyon avroluk serbest kalma maddesi var. Haberde bu rakamın İngiliz kulübü için önemli bir sorun olmadığı vurgulandı.

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FABIO PARATICI, ZANIOLO'YA HAYRAN!

Tottenham'ın için uzun zamandır gündeminde olan Nicolo Zaniolo'nun, özellikle sportif direktör Fabio Paratici tarafından çok beğenildiği belirtildi.

Star Gazetesi

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