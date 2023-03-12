Steven Gerrard'ın Trabzonspor ile görüşmesi Liverpool'u salladı!

Trabzonspor'da önce başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sonra da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası sonrası yeni bir döneme geçişin hazırlıkları başladı. Mevcut yönetimde asbaşkan olan Ertuğrul Doğan başkanlık için en kuvvetli isim olarak ön plana çıktı. Doğan, Trabzonspor'da futbolun başına getireceği teknik direktör için de şimdiden arayışlara başladı.

STEVEN GERRARD'IN TRABZONSPOR İLE GÖRÜŞMESİ İNGİLTERE'DE DE SES GETİRDİ

Başkan Adayı Doğan'ın Liverpool'un efsane ismi Steven Gerrard ile görüştüğü ortaya çıkarken, bu olay İngiltere'de de geniş yankı uyandırdı. Futbolculuk kariyerini İngiliz devinde geçiren Gerrard'ın bu hamlesi, gelecekte bu ikonik ismi takımlarının başında görmek isteyen Liverpool taraftarlarını da heyecanlandırdı.

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"ESKİ KAPTANIMIZIN LİVERPOOL'DA GÖREV ALMASI İÇİN..."

41 yaşındaki teknik adam için İngiliz kulübünün taraftar sitelerinde "Eski kaptanımızın bir gün Anfield'da görev alma ümidi varsa itibarını yeniden kazanması gerekiyor ve umuyoruz ki bu Türkiye'de başarılı bir dönem ile başlayabilir" yorumları yapıldı.

LİVERPOOL'DA BİR EFSANE

Steven Gerrard altyapısından yetiştiği Liverpool'da 2015 yılına kadar forma giydikten sonra 2017'de ABD'nin Los Angeles takımında futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

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RANGERS'I ŞAMPİYON YAPTI

Bir süre Liverpool altyapısında teknik adamlık yapan Gerrard, 2018-2021 yılları arasında İskoçya'nın Rangers takımında teknik direktörlük yaptı ve bir kez İskoçya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

ASTON VILLA'DA BAŞARILI OLAMADI

Kasım 2021'de İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın başına geçen İngiliz hoca, geçtiğimiz ekim ayında bu kulüple yollarını ayırmasından bu yana boştaydı. Gerrard Aston Villa'da 40 maçta 1,18 puan ortalamasıyla başarısız bir dönem geçirmişti.

Star Gazetesi