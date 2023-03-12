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Spor

Jorge Jesus'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçeliler şaştı kaldı

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılık sinyalleri verirken, Portekizli teknik adamın gelecek sezon çalıştıracağı takım da şimdiden belli oldu. İddialara göre Jorge Jesus, Brezilya'nın Flamengo takımıyla anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli taraftarlar ise Jesus'un son dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle tecrübeli hocaya tepki gösterdi

Takvim12 Mart 2023 Pazar 09:09 - Güncelleme:
Jorge Jesus'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçeliler şaştı kaldı
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi büyüyor... Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile de anılan deneyimli hoca, Flamengo'yu yakından takip eden gazeteci Gabriel Reis'e ses kaydı göndermiş ve sonrasında söyledikleri büyük tepki çekmişti.

Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Flamengo'yu lig şampiyonluğuna taşıyan ve Libertadores Kupası'nı kaldırmasını sağlayan deneyimli çalıştırıcı, yeniden dönüş için ilk adımını atarken Fenerbahçe'de devam etme ihtimalinin olmadığını da bir anlamda göstermiş oldu.

Takvim'in haberine göre; kulislerde dolaşan iddialar Portekizli teknik adamın eski kulübü Flamengo ile anlaştığı ve sezon sonu takımdan ayrılacağı yönünde.

FENERBAHÇE CAMİASI TEPKİLİ

Fenerbahçe camiası, Jorge Jesus'un Brezilyalı gazeteciye yaptığı açıklamalara büyük tepki gösterdi. Sosyal medyadaki taraftarlar, Jesus'un son dönemde aklının Fenerbahçe'de olmadığına vurgu yaparak, "Onun aklı kesinlikle burada değil. Kalan maçlarda bize nasıl katkı verebilir ki!" ifadelerini kulandılar.

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