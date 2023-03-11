Galatasaray'ın eski yıldızı kararını verdi! Teknik direktör oluyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Franck Ribery, futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra teknik direktör olmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak İtalya'nın Salernitana takımında forma giyen ve geçtiğimiz ekim ayında futbolculuğa veda eden 39 yaşındaki eski yıldız, bundan sonraki kariyer planlamasını teknik direktörlük üzerine kurduğunu açıkladı.

SALERNITANA'DA YARDIMCI ANTRENÖR OLAN RIBERY'NİN HEDEFİ BİRİNCİ ADAM OLMAK

Salernitana'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Ribery, Almanya'nın Bild gazetesine verdiği demeçte, yakın gelecekteki hedefinin baş antrenörlük pozisyonu olduğunu belirtti. İtalyan takımının hocası Paulo Sousa'nın ekibinde çalışan Fransız futbol adamı, "Yardımcı koç olarak bana güvendiği için Salernitana'ya teşekkür ederim. Aynı zamanda bana antrenörlük diplomamı almak için hazırlanma fırsatı da veriyorlar" ifadelerini kullandı.

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"MUTLU OLMAK İÇİN BUNA İHTİYACIM VAR"

Ekim ayında kariyerine son verdikten sonra teknik direktör olarak bilgi birikimini futbolculara aktarma kararı aldığını vurgulayan Franck Ribery, "Koç olmak bana zaten özlediğim şeyi, yani maç öncesi baskıyı, hazırlığı, antrenmanı, taraftarları, atmosferi verecek. Mutlu olmak için buna ihtiyacım var" diye konuştu.

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HITZFELD, HEYNCKES VE ANCELOTTI İLE ÇALIŞTI

Kariyerinin büyük bölümünü Bayern Münih'te geçiren eski futbolcu, Alman devindeki teknik direktörleri Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes ve Carlo Ancelotti'den çok şey öğrendiğinin de altını çizdi.

GALATASARAY'DA YARIM SEZON

Ribery, 2007'den 2019'a kadar forma giydiği Bayern'de 9 Bundesliga, 6 Almanya Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Franck Ribery 2005-2006 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'da forma giymişti. Fransız futbolcu 17 maçta 1 gol, 5 asistlik katkı yapmış ve performansıyla sarı kırmızılı taraftarların hafızalarında "unutulmazlar" arasındaki yerini almıştı.

Star Gazetesi