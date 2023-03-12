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Spor

Fenerbahçe'nin yeni hocası şimdiden belli! Jorge Jesus giderse...

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle sarı lacivertli yönetim şimdiden harekete geçti. Fenerbahçe'nin gelecek sezon teknik direktör adayları listesinin ilk sırasında Adana Demirspor'un çalıştırıcısı Vincenzo Montella var. İşte detaylar...

Fotomaç12 Mart 2023 Pazar 09:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni hocası şimdiden belli! Jorge Jesus giderse...
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Fenerbahçe'nin Sevilla'ya 2-0 yenilmesinin ardından Jorge Jesus'un Brezilya basınına yaptığı açıklamalar gündemi değiştirdi. Kanarya bu maçta pozitif bir futbol oynamasına rağmen çok gol kaçırmıştı. Portekizli hoca da kötü sonuca rağmen oynattığı futbolla alkış almıştı.

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JORGE JESUS'UN SÖZLERİ ŞOK ETKİSİ YARATTI

Sonrasında Brezilya basınında yer alan "Türkiye'de hava çok soğuk. Uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Hepinizi kucaklıyorum." sözleri gündem oldu. Henüz tur kaybedilmemiş ve şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken Jorge Jesus'un bu sözleri kulüpte şok etkisi yarattı.

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JORGE JESUS'UN YERİNE VINCENZO MONTELLA

Fenerbahçe Yönetimi, sezon bitiminde deneyimli çalıştırıcının ayrılmayı kafasına koyduğunu düşünerek yeni hoca arayışına hemen başladı. Fotomaç'ın haberine göre; listenin ilk sırasında Adana Demirspor'un teknik patronu Vincenzo Montella var. Güney ekibine oynattığı futbol takdir kazanan 48 yaşındaki çalıştırıcıyla sezon biter bitmez görüşmeler başlayacak. Jesus giderse kulübe İtalyan hocaya teslim edilecek.

NEDEN MONTELLA?

Fenerbahçe'nin olası Jorge Jesus ayrılığı sonrasında Vincenzo Montella'yı istemesinin birçok nedeni var. Teknik adamlık becerileri haricinde Süper Lig'i bilmesi de önemli bir etken. İtalyan çalıştırıcının Adana Demirspor'la olan kontratı sezon sonunda bitiyor.

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