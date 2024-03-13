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Spor

TFF'den şifresiz maç açıklaması!

TFF, 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
TFF'den şifresiz maç açıklaması!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. ve 3. Lig'de canlı yayınlanacak maç sayısını 10'a yükseltti.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF YouTube hesabından yapılan test yayınlarının başarılı olması sonucunda her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç olarak canlı yayınlanan maç sayısının, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile 10'a çıkartıldığı belirtildi.

Bu hafta yayınlanacak maçların listesi şöyle:

- 16 MART CUMARTESİ

TFF 3. Lig 1. Grup

14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Darıca Gençlerbirliği

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 İDAŞ Çatalcaspor - Orduspor 1967 A.Ş.

- 17 MART PAZAR

TFF 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Zonguldak Kömürspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor

14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor

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