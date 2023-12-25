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Spor

TFF'den Süper Kupa biletlerine indirim!

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçının biletlerinde yüzde elli indirime gittiğini açıkladı.

25 Aralık 2023 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
TFF'den Süper Kupa biletlerine indirim!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçının biletlerinde indirime gitti.

TFF'den yapılan açıklamada, cuma günü oynanacak Süper Kupa maçının biletlerinde yüzde elli indirim yapıldığı ve bilet satışının devam ettiği belirtildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının en ucuz bileti 963 TL, iki takım arasındaki maçta en pahalı bilet ise 140 Bin TL olarak belirlendi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının biletleri %50 indirimli olarak satışa devam ediyor."

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