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Spor

TFF'den Süper Kupa kararı!

TFF'nin Suudi Arabistan'dan oynanması gereken ancak son anda iptal edilen Süper Kupa maçı için ödenen paraları Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacaklarından keseceği ileri sürüldü.

11 Şubat 2024 Pazar 12:28 - Güncelleme:
TFF'den Süper Kupa kararı!
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Riyad'da oynanması gereken ancak yaşanan sorunlar nedeniyle ertelenen Süper Kupa maçı için iki kulübe ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin alacaklarından kesilecek. Para, Suudi Arabistan'a iade edilecek.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul ederken, kupanın yeni tarihi ile ilgili ise belirsizlik sürüyor

Federasyon maçın en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermiş değil.

Maçın tarihi ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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