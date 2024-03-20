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Spor

TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Trabzonspor ile Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

20 Mart 2024 Çarşamba 21:57 - Güncelleme:
TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için açıklama!
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan maçta yaşanan üzücü olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bu akşamki iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Mehmet Büyükekşi, TFF'nin ev sahipliğinde TFF'nin tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeğinde, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu da vurguladı.

"HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Davete katılımlarından dolayı tüm profesyonel kulüplere teşekkür eden Başkan Büyükekşi, "Ramazan ayının başında kulüplerimizin değerli temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelmek istedik. Yarın Milli Takımımız ile Macaristan'a hareket ediyoruz. Cuma günü Macaristan Milli Takımı ile maç yapacağız. Daha sonra Viyana'ya geçeceğiz, Avusturya Milli Takımı ile de Salı günü oynayacağız. Milli maçlarımız öncesinde hepinize iftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI İÇİN AÇIKLAMA

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan maçta yaşanan üzücü olaylara da değinen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu mübarek günlerde, özellikle hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz. Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Hepimizin bu konuda tüm profesyonel, amatör liglerde daha dikkatli olması gerekiyor. Taraftarlar iki dudağımızdan çıkacak sözlere çok itibar ediyor, onları yönlendiriyoruz. Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Neticede futbol bir temaşa oyunu, dostluk, kardeşliğe çağrı yapan oyun. Keyif alınması gereken bir oyun. Bizim de sizden ricamız gençlerimizi, özellikle bu konuda, mutlaka holiganlığa karşı, şiddete karşı, teröre karşı uyanık olmaya davet etmemiz lazım. Ben ve Yönetim Kurulumuz bu gece sizlerle beraber olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz, sağ olun var olun. Allah kabul etsin" diye konuştu.

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