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Spor

TFF'den yayın ihalesi için açıklama geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu, yayın ihalesi için yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Yayınlanan bildiride, ', Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını artıracak, kulüplerimize daha fazla gelir yaratacak satış, pazarlama stratejileri ve iş birliği konularıyla beraber futbolda önde gelen ülkelerin sağladığı yayın gelirleri de karşılaştırılmalı olarak masaya yatırıldı.' ifadelerine yer verildi.

14 Şubat 2024 Çarşamba 15:22 - Güncelleme:
TFF'den yayın ihalesi için açıklama geldi!
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Türkiye Futbol Federasyonu, yayın ihalesi için bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada yayın ihale komisyonunun Riva'da toplandığı ve yayın ihalesi konusunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ortaklaşa kurulan Yayın İhale Komisyonu, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelerek çalışmalarını sürdürdü.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Dursun Özbek ile Rams Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Göksel Gümüşdağ'ın yanı sıra TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay ile Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erman Kalkandelen yer aldı.

2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için verilen tekliflerin komisyon tarafından değerlendirildiği toplantıda, Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını artıracak, kulüplerimize daha fazla gelir yaratacak satış, pazarlama stratejileri ve iş birliği konularıyla beraber futbolda önde gelen ülkelerin sağladığı yayın gelirleri de karşılaştırılmalı olarak masaya yatırıldı.

İHALE KAPALI TEKLİF VE PAZARLIK USULÜYLE YAPILIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri hakkında düzenlenen ihale, İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnameler'e uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılıyor.

SÜRECİN 29 ŞUBAT TARİHİNE KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin ihalenin 29.02.2024 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı gibi tüm teklifleri reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte serbesttir."

MEVCUT YAYINCI ANLAŞMAYA YAKIN

Sports Digitale'in haberine göre; beIN Sports, Süper Lig Yayın ihalesini almaya çok yakın.

150 MİLYON DOLAR İÇİN UĞRAŞILIYOR

Habere göre; beIN Sports'un son teklifinin 120 milyon dolar seviyesine geldiği kaydedildi. Ayrıca TFF ve Kulüpler Birliği'nin rakamın 150 milyon dolar olması için büyük uğraş verdiği aktarıldı.

Öte yandan yayın ihalesinde TFF ve beIN Sports'un da baş başa kalmak üzere olduğu vurgulandı. Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

  • yayın ihalesi
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  • türkiye futbol federasyonu

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