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Spor

Thiago, Liverpool'a veda etmeye hazırlanıyor

Liverpool, yıldız orta sahası Thiago'ya veda etmeye hazırlanıyor. 33 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda İngiliz ekibiyle yollarını ayırma kararı aldı.

9 Mayıs 2024 Perşembe 18:50 - Güncelleme:
Thiago, Liverpool'a veda etmeye hazırlanıyor
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Sezon sonunda teknik direktör Jürgen Klopp ile yollarını ayıracak olan Liverpool, takımın yıldız isimlerinden biriyle daha yol ayrımına geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

Habere göre; 4 sezondur Liverpool'da forma giyen Thiago, sezonun son iç saha maçında tribünlere veda edecek ve kulüpten resmi olarak ayrılacak.

33 yaşındaki oyuncu Liverpool formasıyla çıktığı 98 maçta 3 gol 6 asistlik performans gösterirken, bu sezon sakatlıkları sebebiyle sadece 1 maçta 5 dakika sahada kalabildi.

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