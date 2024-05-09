Thiago, Liverpool'a veda etmeye hazırlanıyor

Sezon sonunda teknik direktör Jürgen Klopp ile yollarını ayıracak olan Liverpool, takımın yıldız isimlerinden biriyle daha yol ayrımına geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

Habere göre; 4 sezondur Liverpool'da forma giyen Thiago, sezonun son iç saha maçında tribünlere veda edecek ve kulüpten resmi olarak ayrılacak.

33 yaşındaki oyuncu Liverpool formasıyla çıktığı 98 maçta 3 gol 6 asistlik performans gösterirken, bu sezon sakatlıkları sebebiyle sadece 1 maçta 5 dakika sahada kalabildi.