Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Thomas Meunier, bordo-mavili takıma transfer süreci ve Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili La Derniere Heure'ye konuştu.

İşte Belçikalı yıldızın sözleri:

"TRANSFER OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

"Trabzonspor'a transfer olduğum için mutluyum. Milli Takıma seçilmem gerekiyordu, transferimin nedeni buydu. Benim için tek hedef her zaman olduğu gibi vatanım Belçika'yı temsil etmektir. Futbolu Belçika Milli Takımı'na seçilmek için oynuyorum. Sonuçta milli futbolcu olmak ne demek, en iyi Belçikalı oyuncuların arasında olmak demek. Eğer milli takımın bir parçasıysanız, bu 11 milyon nüfuslu bir ülkede mevkisinin en iyisi olmak demek."

"TEDESCO İLE KONUŞTUM"

"Trabzonspor'a transferim sırasında Milli Takım Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile konuştum. Onun için şu açıktı; istikrarlı ve iyi oynarsam milli takıma seçilebilirim. Kapının kapalı olmadığını bana söylemesi önemliydi. Real Madrid ya da Bayern Münih'e gitmemi istemediğini söyledi. Amacı oynamamdı. Real Madrid'in yedek kulübesinde olmamın bir anlamı yoktu."

FENERBAHÇE MAÇI

"Pazar günü özel bir maç oynandı. Fenerbahçe maçında yaşananlar olağanüstüydü. Kulüp üyeleri bana olayların hiç bu kadar büyümediğini söyledi. Çok fazla gerginlik vardı. Türkiye'de lig çok tutkulu. Bu gerçekten sevdiğim bir şey ama tabii ki şiddet değil, tutku."

"FUTBOL İÇİN ÖZEL BİR ATMOSFER VAR"

"Türkiye'de futbol için özel bir atmosfer var. Eğer bir deplasmanda oynuyorsanız, rakip taraftarlar oldukça düşmanca, insanlar duygusal ve genellikle aşırı. Ya hep ya hiç. Kazanırsanız tanrı gibisiniz, kaybederseniz sizi kimse tanımaz. Takdir ettiğim şey bu sıcaklık."

"YOLSUZLUK GEÇMİŞİ VAR"

"Fenerbahçeli Michy Batshuayi ile yaşanan olayları hiç konuştun mu?"

Thomas Meunier: "Elbette. Maçın çok sıcak geçeceği konusunda uyarılmıştım ama bunu beklemiyordum. İlk kez gerçekten böyle bir atmosfer gördüm. İki takım arasında bir yolsuzluk geçmişi var. Anladığım kadarıyla Trabzonspor, şike yüzünden 2-3 şampiyonluğunu Fenerbahçe'ye kaptırmış. İki kulüp arasında bir nefret var."

"3 AYDAN 1 YILA KADAR CEZA..."

"Batshuayi'nin bir taraftara tekme atması hakkında ne düşünüyorsun?"

Thomas Meunier: "Batshuayi, Muay Thai yapabildiğini göstermek istedi. Bu hareket gerekli değildi. Çünkü, taraftarın sadece soyunma odasının girişini engellemek için onun yanından geçmek istediğini görebilirsiniz. Diğer Fenerbahçeli oyunculara ne olacağını bilmiyorum. 3 aydan 1 yıla kadar ceza alabileceğinden bahsediyoruz. Çünkü, ortada bir nefsi müdafaa yok. Örneğin bir oyuncu, zaten bir güvenlik görevlisi tarafından yere yatırılmış bir taraftara yumruk atıyor."

"BOZUK PARA, ÇAKMAK, BIÇAKLI BİR ADAM!"

"Olaylardan korktun mu?"

Thomas Meunier: "Hayır ama olaylar uzun sürdü. Her 5 dakikada 1 maç duruyordu. Çünkü sahaya bir şeyler atılıyordu. Şişeler, bozuk paralar, çakmaklar, cıvatalar, hatta restoranda kullanılan bir tepsi. Her seferinde birine bir şeyler isabet ediyordu. Bıçaklı bir adam da vardı. Dürüst olmak gerekirse, Fenerbahçeli oyuncular daha fazla taraftar olmadığı için şanslıydı. Bu bir tuzaktı. Çok daha kötü olabilirdi. Kavgayı canlı olarak yaşamadım çünkü yenilgiden iğrenerek hemen soyunma odasına gittim."