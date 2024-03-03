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Spor

Thomas Tuchel, Bayern kariyerine erken veda edebilir

Bayern Münih, teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını sezon sonunda ayıracağını açıklamıştı. Dış basında yer alan habere göre Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lazio maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde Tuchel'in ayrılığı için sezon sonunu beklemeyecek.

3 Mart 2024 Pazar 14:15 - Güncelleme:
Thomas Tuchel, Bayern kariyerine erken veda edebilir
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Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak olan Bayern Münih'te Lazio maçı, ayrılık kararını erkene alabilir.

Sky Sports'un haberine göre; şu aşamada sezonu Tuchel ile tamamlamaya sıcak bakan Bayern yönetimi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Lazio maçı sonrası kararını değiştirebilir.

Haberde; ligde lider Bayer Leverkusen'in gerisinde kalan takımın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesini çok kritik gören yönetimin, bu kulvarın da kaybedilmesi halinde yüksek ihtimalle Tuchel'in görevine sezon sona ermeden son vereceği yazıldı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio'ya deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

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