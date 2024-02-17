Thomas Tuchel eleştirilere cevap verdi!

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, ligde Bochum ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, kendisi hakkındaki eleştiriler için, "Eleştirileri tamamen anlayabiliyorum. Normalde iyi ve kötü zamanlarda gazeteleri hiç okumama gibi bir özelliğim var. Arkadaşlarımın ve ailemin eleştirilerden daha çok etkilendiğini biliyorum. Saf değilim ve bir süredir bu işin içindeyim, mağlubiyetlerden sonra soruların tonunu hissediyorum. Herkes hangi üslubu kullanacağına ve hakkımızda nasıl haber yapacağına kendisi karar vermeli. Beni tahmin ettiğiniz kadar etkilemiyor." dedi.

Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, ligde son olarak Bayer Leverkusen'e 3-0'lık skorla kaybetti ve rakibinin 5 puan arkasına düştü. Bavyera devi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ise Lazio'ya deplasmanda 1-0 kaybetti.

Bayern Münih, ligdeki bir sonraki maçında pazar günü Bochum'u ağırlayacak.