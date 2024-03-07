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Spor

Thomas Tuchel için Premier Lig iddiası!

Bayern Münih ile sezon sonu yollarını ayıracak olan Thomas Tuchel için yeni bir iddia ortaya atıldı. Alman çalıştırıcının yeniden Premier Lig'de görev yapmak istediği ifade edildi.

7 Mart 2024 Perşembe 19:03 - Güncelleme:
Thomas Tuchel için Premier Lig iddiası!
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Bayern Münih ile sezonun sona ermesiyle yollarını ayıracak Thomas Tuchel, Chelsea'ye geri dönebilir.

Sky'da yer alan habere göre, Tuchel'in eski takımı Chelsea'ye geri dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Tuchel'in ayrıca Barcelona ve Manchester United'da çalışma fikrine de olumlu baktığı öne sürüldü.

CHELSEA PERFORMANSI

Alman teknik adam, daha önce Ocak 2021 - Eylül 2022 arasında Chelsea'de görev yapmıştı. Chelsea, Tuchel ile birlikte 100 maçta 63 galibiyet, 19 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.

POCHETTINO VEDA EDEBİLİR

Premier Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan ve sadece 36 puan toplayan Chelsea'de, Mauricio Pochettino'nun koltuğu sallantıda. İngiliz ekibi 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 52 yaşındaki teknik adamla sezon sonunda yollarını ayırabilir.

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