Thomas Tuchel için Serie A iddiası!

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, gelecek yıl İtalya'da bir takım çalıştırabilir.

3 KULÜPTE ALTERNATİF

İtalyan basınında yer alan habere göre, 50 yaşındaki teknik adamın sezonun sona ermesiyle birlikte Napoli, Roma ve Milan için bir alternatif olabileceği öne sürüldü.

KULÜPLERİN DURUMLARI

Napoli'de göreve yeni gelen Francesco Calzona, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Roma'nın ise Daniele De Rossi ile yola devam etmemesi durumunda Tuchel'e yönelebileceği ifade edildi.

Milan'ın Stefano Pioli ile yollarını ayırmasının beklendiği ve İtalyan ekibinin gözünü Bologna'dan Thiago Motta'ya diktiği kaydedildi. Ancak Tuchel'in de Milan için alternatif bir isim olabileceği iddia edildi.

Juventus'un ise yola Massimiliano Allegri ile yola devam etmesinin daha yüksek bir ihtimal olduğu belirtildi.

EN BÜYÜK SORUN MAAŞ

İtalyan ekipleri için Thomas Tuchel konusunda en büyük zorluk Alman teknik adamın Bayern Münih'ten aldığı yıllık ücret olduğu aktarıldı. 50 yaşındaki teknik adamın şu anda 12 milyon euro kazandığı ve bunun İtalya'da karşılanmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

MANCHESTER UNITED VE BARCELONA

Öte yandan Sky'da yer alan habere göre, daha önce Premier Lig'de Chelsea'yi çalıştıran Tuchel'in Premier Lig'deki görevini tamamlamadığını düşündüğü ve bir gün Manchester United'da çalışmak istediği vurgulandı.

Alman teknik adam için Barcelona'nın da hala bir opsiyon olduğu ifade edildi.

Bayern Münih, üst üste gelen 3 mağlubiyet sonrası Tuchel ile sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamıştı.