Thomas Tuchel: Maçı kazanmak için her şeyi yapacağız

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahasında Real Madrid'i konuk edecek Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmak için 90 dakika savaşacaklarını söyleyen Thomas Tuchel, "İki maç final gibi hissettiriyor ve benim yaklaşımım bir final ayarlamak gibi olacak. Çok şey olabilir. Bu maçı kazanmak için bu 90 dakika içinde her şeyi yapacağız. Maksimum desteğe ihtiyacımız var. Acı çektiğimiz aşamaları atlatabilmek için seyircilerle birlikte çalışarak bize küçük bir avantaj sağlayacak bir atmosfer yaratmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ANCELOTTI BİR EFSANE"

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin bir efsane olduğunu söyleyen Tuchel şu sözlerle devam etti:

"Carlo Ancelotti bir efsane. O çok alçakgönüllü, sıra dışı bir teknik direktör ve ona yeterince değer verilmiyor. Real'e karşı, bir efsaneye karşı oynuyoruz."

Son olarak Real Madrid'in hücum tehditlerini değerlendiren Thomas Tuchel şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Rodrygo çok önemli goller atıyor ve Vinícius Júnior soldan top sürmeye eğilimli ve bitirme konusunda çok iyi. Jude Bellingham inanılmaz derecede gelişim gösteren olağanüstü bir oyuncu. Real Madrid'de oynayan herkes bunu baskı ve beklentilerle yapar. Bunlara çözüm bulmaya çalışacağız.