Thomas Tuchel: Madrid'de kazanacağız ve finale gideceğiz

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında iddialı açıklamalara imza atan Alman teknik adam, Real Madrid'i yeneceklerini ve finale yükseleceklerini söyledi.

Tuchel, "Durum net, Madrid'de kazanacağız ve Wembley'deki finale gideceğiz. Benim için hala yüzde 50-50 bir maç. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Bayern Münih ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final turunun ilk ayağında Almanya'da 2-2 berabere kalmıştı. İki takım, rövanş karşılaşmasında 8 Mayıs Çarşamba günü İspanya'da final için sahaya çıkacak.