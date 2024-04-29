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Spor

Thomas Tuchel: Wembley'deki finale gitmek istiyoruz

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile oynayacakları maç öncesi konuştu ve hedeflerinden bahsetti.

29 Nisan 2024 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
Thomas Tuchel: Wembley'deki finale gitmek istiyoruz
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Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile oynayacakları maç için açıklamalarda bulundu.

İç sahada oynayacakları ilk maçta iyi bir atmosfer yaratmaları gerektiğini söyleyen Alman teknik adam, "Kesinlikle çok iyi bir atmosfere ihtiyacımız var. Arsenal maçında harikaydı ama şimdi daha iyi olmalı. Taraftarımızla birlikte bize avantaj sağlayacak atmosferi yaratmalıyız." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZE ÇOK GÜVENİYORUZ"

Bayern Münih'in iyi bir sezon geçirmediği ve bunu Şampiyonlar Ligi zaferiyle telafi edip edemeyeceği sorulan Tuchel, "Wembley'deki finale gitmek ve kazanmak istiyoruz. Hazırız, kendimize çok güveniyoruz. Arsenal'i yenmek önemliydi. Şimdiki adım Real Madrid'e karşı. Bu maça odaklanmalı ve iyi hazırlanmalıyız." cevabını verdi.

Real Madrid karşısında taktikle birlikte şansa da ihtiyaçları olduğunu söyleyen 50 yaşındaki teknik adam, "İyi bir denge ve çözüm üretebileceğimiz anlar bulmamız gerekiyor. Oyuncuların da bunu sahada uygulayabilmesi için özgürlüğe ihtiyacı var. Ama tabii ki biraz da şansa ihtiyacımız var. Bunu biraz da bizim ortaya çıkarmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinin ilk maçında 30 Nisan Salı günü sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

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