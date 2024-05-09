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Spor

Thomas Tuchel'den ''Kural ihlali'' yorumu!

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Real Madrid maçı sonrası hakeme tepki gösterdi. Alman teknik adam, iptal edilen gollerinde kural ihlali olduğun savundu.

9 Mayıs 2024 Perşembe 00:56 - Güncelleme:
Thomas Tuchel'den ''Kural ihlali'' yorumu!
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Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Real Madrid'e elendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Alman teknik adam, "Acı verici. Toparlanmamız biraz zaman alacak ama bir yandan da sahada her şeyimizi ortaya koyduğumuz bir mağlubiyet. Elbette bunu kabullenmek zor. Bu gerçekliğin bir parçası. Pişmanlık yok. Ancak diğer taraftan çok fazla sakatlık, çok fazla oyuncu değişikliği, çok fazla yorgunluk vardı. Bütün gece bizi olağanüstü bir şekilde kurtaran Neuer, 100 yıl daha geçse yapmayacağı bir hata yaptı." dedi.

Karşılaşmanın son anlarında ofsayt nedeniyle iptal edilen golleri için konuşan Tuchel, "Bu tam bir felaket! Pozisyon sonuna kadar devam etmeliydi. Kural bu. Yan hakem bir hata yaptı, hakem ikinci hatayı yaptı. Bu bir kural ihlali." diye konuştu.

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