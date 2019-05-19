THY Avrupa Ligi finalinde Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup oldu
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi finalinde CSKA Moskova’ya 83-91 mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi finalinde CSKA Moskova’ya 83-89 mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
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