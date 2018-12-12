Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta heyecanı başlıyor

THY Euroleague'de 12. haftasında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Yunanistan deplasmanında galibiyet arayacak. Fenerbahçe ise evinde oynayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY Euroleague'de 12. haftasında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Yunanistan deplasmanında galibiyet arayacak. Fenerbahçe ise evinde oynayacak.

THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 14 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılışında Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanına Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe evinde İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecekken, Darüşşafaka da Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Gran Canaria ile Buducnost Podgorica karşılaşacak.

THY Euroleague'de 12. hafta programı şöyle:

Yarın

19.45 Olympiakos - Anadolu Efes

20.00 CSKA Moskova - BC Khimki Moskova

21.30 Fenerbahçe - EA7 Olimpia Milano

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Saski Baskonia SAD

23.00 Real Madrid - FC Barcelona Lassa

14 Aralık Cuma

22.30 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas

22.30 Panathinaikos - Darüşşafaka Tekfen

23.00 Gran Canaria - Buducnost Podgorica

(İHA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alkollü meyveyi yiyen hayvanların hazin sonu

Alkollü meyveyi yiyen hayvanların hazin sonu

Askeri helikopterlerin bakımları emin ellerde

Askeri helikopterlerin bakımları emin ellerde

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA