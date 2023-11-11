THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta sonuçları

THY Euroleague'in 7. haftasında A. Efes evinde Zalgiris Kaunas'ı mağlup ederken, Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Partizan'a kaybetti.

THY Euroleague'de 7. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamladı. Bu hafta Türk takımları 2'de 1 yaptı. A. Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı uzatmalarda 86-82'lik skorla mağlup ederek, 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko ise deplasmanda mücadele ettiği Partizan'a 85-84'lük skorla kaybetti. Ligde 4 maç sonra kaybeden sarı-lacivertliler 2. mağlubiyetini aldı.

Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos da konuk olduğu ALBA Berlin'i 99-85 yenerek 3. galibiyetini kazandı.

Euroleague'de geride kalan 7 haftada 1 maçı eksik olan Real Madrid liderlik koltuğunda yer alıyor. Madrid'i, Barcelona ile Fenerbahçe takip ediyor. Ligde Efes 13. sırada bulunurken, son sırada ise ASVEL yer alıyor.

Euroleague'de 7. hafta oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

Olympiakos: 74 - Baskonia: 75

A. Efes: 86 - Zalgiris Kaunas: 82

Maccabi Tel Aviv: 93 - Bayern Münih: 90

Olimpia Milano: 83 - Valencia Basket: 52

Partizan: 85 - Fenerbahçe: 84

Real Madrid: 100 - Virtus Bologna: 74

ALBA Berlin: 85 - Panathinaikos: 99

Barcelona: 86 - Kızılyıldız: 81

AS Monaco: 80 - ASVEL: 70