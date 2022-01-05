THY Avrupa Ligi'nde 7 maç ertelendi

AA 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:03 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:03

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 7'si yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.



Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Bayern Münih ve Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko müsabakalarının yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları da Kovid-19 vakaları sebebiyle bu hafta oynanamayacak.

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sadece CSKA Moskova-Barcelona ile AX Armani Exchange Milan-Zenit maçları 7 Ocak Cuma günü yapılacak.