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Spor

THY Avrupa Ligi'nde 7 maç ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan 7 karşılaşma, takımlardaki artan korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 10:03 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:03
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THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 7'si yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Bayern Münih ve Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko müsabakalarının yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları da Kovid-19 vakaları sebebiyle bu hafta oynanamayacak.

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sadece CSKA Moskova-Barcelona ile AX Armani Exchange Milan-Zenit maçları 7 Ocak Cuma günü yapılacak.

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