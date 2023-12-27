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Spor

THY Avrupa Ligi'nde derbi zamanı!

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftası Türk derbisine sahne olacak. Anadolu EFes, yarın (perşembe) Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 11:32 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde derbi zamanı!
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THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Çıktığı 16 maçta 7 galibiyet ve 9 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Maccabi Tel Aviv ve Bayern Münih'e deplasmanda, Baskonia'ya da evinde yenilen lacivert-beyazlı takım 13. sırada bulunuyor.

Dimitris Itoudis'le yolları ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaşan Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörüyle çıkışa geçti. 16 maçta 9 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli takım, 7 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.

Livanyalı çalıştırıcının gelmesinin ardından THY Avrupa Ligi'nde AS Monaco ve Zalgiris Kaunas'ı sahasında, Alba Berlin'i de deplasmanda yenen Fenerbahçe Beko, aldığı galibiyetlerle 7. sıraya yükseldi.

İki ekibin 11 Aralık'ta Sinan Erdem'de karşılaştığı lig mücadelesini Anadolu Efes 81-80'lik sonuçla galip tamamladı.

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