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Spor

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek

THY Avrupa Ligi'nin 33.haftası Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i konuk edecek.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi veren iki Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 33. hafta mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Çift maç haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibine 90-75 ve Cazoo Baskonia takımına 92-69 yenilen Fenerbahçe Beko, 18 galibiyet ve 14 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçından 4'ünü kaybeden Yunan başantrenör Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son maçında deplasmanda Sırp temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak.

Ligde son iki yılı şampiyon olarak tamamlayan ama bu sezon istediği sonuçları alamayan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes ise Fenerbahçe Beko deplasmanından galibiyetle dönerek play-off umutlarını son haftaya taşımak için sahaya çıkacak.

Geçen hafta sahasında İtalyan ekipleri Olimpia Milano'yu 89-69 ve Virtus Segafredo Bologna'yı 86-67 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 16'şar galibiyet ve mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko'ya yarın mağlup olması halinde play-off şansını yitirecek Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında Monaco'yu ağırlayacak.

REKABETTE FENERBAHÇE BEKO ÜSTÜN

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 20. kez karşılaşacak.

İki takım arasındaki 19 maçın 12'sinden sarı-lacivertliler galibiyetle ayrılırken, 7'sinde de Anadolu Efes istediğini aldı.

FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta taraflar birer galibiyet elde etti.

Bu sezon Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 88-79 kazanmıştı.

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