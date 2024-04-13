THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Panathinaikos AKTOR'dan Kostas Sloukas, Partizan'dan James Nunnally ve Baskonia'dan Markus Howard oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 34. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, Nunnally ve Howard, haftanın MVP'si ünvanını paylaştı.

Sloukas, Panathinaikos AKTOR'un ALBA Berlin'i 84-75 yendiği maçta 16 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla oynadı.

Partizan'ın Valencia'yı 79-66'lık skorla geçtiği mücadelenin en skoreri olan Nunnally, 19 sayı, 4 asist ve 2 ribaunt üretti.

Howard ise Baskonia'nın Virtus Segafredo Bologna'yı 95-91 mağlup ettiği karşılaşmada 34 sayı, 3 asist ve 1 ribauntla mücadele etti.