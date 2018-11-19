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THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

THY Avrupa Ligi’nin 8. haftasında yarın iki Türk temsilcisi Fenerbahçe ile Darüşşafaka Tekfen karşılaşacak.

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Basketbolda THY Avrupa Ligi’nin 8. haftasında iki Türk ekibi Fenerbahçe ile Darüşşafaka Tekfen yarın İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak maç saat 21.00’de başlayacak.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan Fenerbahçe’nin, geride kalan 7 maçta 1 yenilgisi bulunuyor.

Tek yenilgisini bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes’e karşı yaşayan tecrübeli çalıştırıcı Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor.

Ahmet Çakı yönetimindeki Darüşşafaka Tekfen ise 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla son sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ile Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi’nde 5. kez karşılaşacak. Ekipler, daha önce oynanan 4 karşılaşmada parkeden ikişer kez galibiyetle ayrıldı.

(AA)

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