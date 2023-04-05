İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2023 Çarşamba / 15 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2558
  • EURO
    21,2416
  • ALTIN
    1252.34
  • BIST100
    5008.84
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • THY Avrupa Ligi'nde 33.hafta heyecanı başlıyor
Spor

THY Avrupa Ligi'nde 33.hafta heyecanı başlıyor

THY Euroleague'de 33. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

IHA5 Nisan 2023 Çarşamba 11:27 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde 33.hafta heyecanı başlıyor
ABONE OL

THY Euroleague'de 33. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde Monaco evinde Partizan ile oynayacak.

Euroleague'de son iki haftaya girilirken, Olympiakos, Barcelona, Real Madrid ile Monaco play-offları garantiledi. Ligde Fenerbahçe 18 galibiyetle 6. sırada yer alırken, Anadolu Efes de 16 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında da 8 galibiyetli ASVEL var.

Euroleague'de 33. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Kızılyıldız - Olympiakos

20.00 Zalgiris Kaunas - Maccabi Tel Aviv

20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

21.30 Valencia Basket - Virtus Bologna

21.45 Real Madrid - Bayern Münih

22.00 Baskonia - ASVEL

7 Nisan Cuma

21.00 Panathinaikos - ALBA Berlin

21.30 Olimpia Milano - Barcelona

22.00 AS Monaco - Partizan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.