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THY EuroLeague Dörtlü Final biletleri tükendi

İspanya'da yapılacak THY EuroLeague Dörtlü Finali'nin biletleri tükendi.

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İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde yapılacak THY EuroLeague Dörtlü Finali'nin biletleri tükendi.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 17-19 Mayıs 2019'da İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena oynanacak Dörtlü Final maçları için bugün genel satışa çıkarılan biletlerin birkaç saat içinde tükendiği belirtildi.

Dörtlü Final'de mücadele edecek takımların belli olmasının ardından satışa sunulmak üzere, bu 4 takım için altı yüzer kişilik bilet ayrıldığı da bildirildi.

Açıklamada ayrıca VIP, seyahat turları ya da internet üzerinden yeniden satışa çıkarılan biletleri satın alarak basketbolseverlerin organizasyonu takip edebileceği hatırlatıldı.

(AA)

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