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Spor

THY Euroleague'de normal sezon 34.hafta maçları ile sona eriyor

THY Euroleague'de 34. ve son hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.

IHA12 Nisan 2023 Çarşamba 11:23 - Güncelleme:
THY Euroleague'de normal sezon 34.hafta maçları ile sona eriyor
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THY Euroleague'de son hafta heyecanı yarın ve 14 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Karşılaşmaların ardından play-off eşleşmeleri belli olacak. Bu hafta Fenerbahçe, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile karşılaşacak. A. Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fransız ekibi Monaco ile mücadele edecek.

Son haftaya girilirken; Olympiakos, Real Madrid, Barcelona, Monaco, Partizan ve Maccabi Tel Aviv play-off'ları garantiledi. Son iki koltuk için ise Fenerbahçe, Baskonia ve Zalgiris Kaunas mücadele edecek. Ligde Fenerbahçe 19 galibiyetle 5. sırada bulunuyor. Baskonia 18 galibiyetle 8. sırada, Zalgiris Kaunas da 18 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.

Euroleague'de 16 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 11. sırada bulunan Efes ise play-off dışında kaldı.

Euroleague'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Kızılyıldız - Fenerbahçe

20.00 ALBA Berlin - Asvel Lyon-Villeurbanne

21.00 Olympiakos - Baskonia

21.05 Maccabi Tel Aviv - Real Madrid

21.45 Virtus Bologna - Olimpia Milano

14 Nisan Cuma

20.30 A. Efes - Monaco

21.30 Barcelona - Valencia Basket

21.30 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas

21.30 Partizan - Panathinaikos

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