Tirana Teknik Direktörü Orges Shehi: Oyuncularıma güvenim tam

Maçın oynanacağı Beşiktaş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Orges Shehi, "Bu maçta favori olmadığımızı biliyoruz. Ama kendi şansımızı yaratacağız. En iyi performansımızı ortaya koyacağız. Takım kendini göstermeyi çok istiyor." diye konuştu.

Maçın kadrosu ile ilgili konuşan Shehi, "Bir antrenmanımız daha var. Futbolcuların bu idmanda performanslarının yüksek olacağını düşünüyorum. Böylece benim kafamdaki kadro da şekillenecek." ifadelerini kullandı.

Skenderbeu'da futbol oynarken Beşiktaş'a karşı oynadığı hatırlatılan Shehi, "Bugün oynanacak maç ayrı. Bugün başka bir takım var. Teknik direktör olarak maçlara çıkmak da çok farklı. O zamanki futbolla şimdiki futbol da aynı değil." değerlendirmesinde bulundu.

En iyi performanslarını göstermek istediklerini vurgulayan Shehi, "Biz burada şansımızı kullanacağız. Hiçbir teknik direktör maça kaybetmek için çıkmaz. Takımım bu maçta en yüksek performansı vermek için sahaya çıkacak. Güzel bir maç olacağına eminim." diye konuştu.

Kristal Abazaj: "Futbolda artık küçük veya büyük takım diye bir şey yok"

Tiran'ın sağ kanat oyuncusu Kristal Abazaj ise teknik direktörlerinin verdiği taktiği en iyi şekilde uygulamak istediklerini belirterek, "Futbolda artık küçük veya büyük takım diye bir şey yok. Küçük takımlar da büyük performanslar verebilir." ifadelerini kullandı.

Sahada en yüksek performanslarını göstermek istediklerini aktaran Abazaj, "Beşiktaş'a özel bir strateji uygulamadık. Uygulamayı da düşünmüyoruz. İsteğimiz sahadan iyi bir sonuç almak." diye konuştu.

Tiran hazırlıklarını tamamladı

Arnavutluk ekibi, perşembe günü oynanacak maçın hazırlıklarını Beşiktaş Stadı'nda tamamladı.

İdmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Oyuncular, basına açık bölümde topla ısınma çalışması yaptı.