İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2023 Cumartesi / 25 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

TOFAŞ ikincilik heyecanı yaşadı

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde Bosna Hersek temsilcisi Igokea M:Tel ile karşılaşan TOFAŞ rakibine 73-66'lık skorla yenilerek turnuvada 2. oldu.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 22:26 - Güncelleme:
TOFAŞ ikincilik heyecanı yaşadı
ABONE OL

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde TOFAŞ, Bosna Hersek temsilcisi Igokea M:Tel'e 73-66 yenilerek turnuvada 2. oldu.

TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, 8 farklı ülkeyi temsil eden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları mücadele etti.

Türkiye temsilcisi TOFAŞ, turnuva finalinde Igokea M:Tel ilekarşılaştı. İlk periyodu 21-21 berabere biten karşılaşmada, devreye 39-29 konuk takımın üstünlüğünde gidildi.

Müsabakanın 3. periyodunda da üstünlük sağlayamayan TOFAŞ, 58-46 geride girdiği son periyotta 20 sayı üretmesine rağmen maçı 73-66 kaybederek şampiyonluğu Bosna Hersek temsilcisine kaptırdı.

  • tofaş
  • Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi
  • Igokea M:Tele

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.