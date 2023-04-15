TOFAŞ ikincilik heyecanı yaşadı

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde TOFAŞ, Bosna Hersek temsilcisi Igokea M:Tel'e 73-66 yenilerek turnuvada 2. oldu.

TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, 8 farklı ülkeyi temsil eden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları mücadele etti.

Türkiye temsilcisi TOFAŞ, turnuva finalinde Igokea M:Tel ilekarşılaştı. İlk periyodu 21-21 berabere biten karşılaşmada, devreye 39-29 konuk takımın üstünlüğünde gidildi.

Müsabakanın 3. periyodunda da üstünlük sağlayamayan TOFAŞ, 58-46 geride girdiği son periyotta 20 sayı üretmesine rağmen maçı 73-66 kaybederek şampiyonluğu Bosna Hersek temsilcisine kaptırdı.