İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6477
  • EURO
    51,9752
  • ALTIN
    7051.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TOFAŞ, ALBA Berlin deplasmanında kaybetti
Spor

TOFAŞ, ALBA Berlin deplasmanında kaybetti

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ALBA Berlin'e deplasmanda 69-60 mağlup oldu. Bu sonuçla temsilcimiz çeyrek final şansını kaybederken, Alman ekibi turu garantiledi.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 00:27 - Güncelleme:
TOFAŞ, ALBA Berlin deplasmanında kaybetti
ABONE OL

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü hafta maçında TOFAŞ, Almanya'nın ALBA Berlin ekibine 69-60 yenildi.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini TOFAŞ, 18-11 önde bitirdi. Devre arasına ise 33-33 beraberlikle gidildi.

Üçüncü çeyrekte TOFAŞ'a göre daha etkili bir performans sergileyen Almanya temsilcisi, son periyoda 51-47 üstün girdi.

Final çeyreğinde de maçın kontrolünü bırakmayan ALBA Berlin, sahadan 69-60 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Justin Bean, 13 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. TOFAŞ'ta ise Hugo Besson, 17 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Grupta kalan iki maç öncesi TOFAŞ, üçüncü yenilgisini alarak çeyrek final şansını kaybetti. ALBA Berlin ise üçüncü galibiyetini alarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.