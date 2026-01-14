İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1904
  • EURO
    50,3361
  • ALTIN
    6429.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da
Spor

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisi üçüncü ve son maçında karşılaştığı Fransa temsilcisi Cholet Basket'i 84-82 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 22:57 - Güncelleme:
TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da
ABONE OL

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisi üçüncü ve son maçında TOFAŞ, Fransa temsilcisi Cholet Basket'i 84-82 yendi.

TOFAŞ, seriyi 2-1 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)

TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 9, Blazevic 23, Besson 9, Floyd, Özgür Cengiz 2, Whaley, Kidd 5, Lweis 3, Furkan Korkmaz 8

Cholet Basket: Mcneace 14, Ayayi 12, Agbo 8, Campbell 8, Diarra 5, Gholston 11, Diawara 2, Sousa 8, Justice 12, Wahab 2

1. Periyot: 23-15

Devre: 42-33

3. Periyot: 62-52

Beş faulle çıkan: 34.12 Diarra (Cholet Basket)

  • TOFAŞ
  • Basketbol
  • ŞampiyonlarLigi

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.