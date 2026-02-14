İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TOFAŞ, Büyükçekmece deplasmanında kazandı
Spor

TOFAŞ, Büyükçekmece deplasmanında kazandı

TOFAŞ, ilk periyottan itibaren kontrolü ele aldığı maçta Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 91-81 mağlup etti.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 18:04 - Güncelleme:
TOFAŞ, Büyükçekmece deplasmanında kazandı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-81 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 25, Van Der Vuurst 15, Can Kaan Turgut 1, Bruinsma 8, Bandaogo 5, Yiğit Özkan, Metin Türen, Pipes 8, Gavrilovic 6, Johnson 13

TOFAŞ: Perez 20, Yiğitcan Saybir 11, Blazevic 19, Besson 13, Furkan Korkmaz 2, Floyd 12, Özgür Cengiz 6, Whaley 7, Sadık Kabaca 1, Kidd, Lewis

1. Periyot: 7-19

Devre: 28-41

3. Periyot: 61-62

Beş faulle çıkanlar: 37.47 Gavrilovic, 39.59 Lecque (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

  • TOFAŞ
  • deplasman galibiyeti
  • Onvo Büyükçekmece Basketbol

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.