TOFAŞ, Büyükçekmece deplasmanında kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-81 yendi.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 25, Van Der Vuurst 15, Can Kaan Turgut 1, Bruinsma 8, Bandaogo 5, Yiğit Özkan, Metin Türen, Pipes 8, Gavrilovic 6, Johnson 13
TOFAŞ: Perez 20, Yiğitcan Saybir 11, Blazevic 19, Besson 13, Furkan Korkmaz 2, Floyd 12, Özgür Cengiz 6, Whaley 7, Sadık Kabaca 1, Kidd, Lewis
1. Periyot: 7-19
Devre: 28-41
3. Periyot: 61-62
Beş faulle çıkanlar: 37.47 Gavrilovic, 39.59 Lecque (Onvo Büyükçekmece Basketbol)