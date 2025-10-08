İSTANBUL 18°C / 13°C
8 Ekim 2025 Çarşamba
Spor

TOFAŞ, deplasmanda İsrail ekibini mağlup etti

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında karşılaştığı İsrail'in Bnei Penlink Herzliya takımını 90-86 mağlup etti.

8 Ekim 2025 Çarşamba 22:53
Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında TOFAŞ, Bulgaristan'da oynanan karşılaşmada İsrail temsilcisi Bnei Penlink Herzliya'yı 90-86 yendi.

Salon: SamElyon

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Ioannis Tsibouris (Yunanistan)

TOFAŞ: Thomasson 10, Perez 10, Lewis 5, Yiğitcan Saybir 4, Blazevic 25, Özgür Cengiz, Whaley 4, Tolga Geçim 4, Kidd 8, Besson 20

Bnei Penlink Herzliya: Lutaty, Lugashi 3, Stewart 23, Carter 11, Onuaku 16, Varnado 12, Francis 13, Heidegger 8

1. Periyot: 24-22

Devre: 49-49

3. Periyot: 63-75

Beş faulle çıkan: 33.52 Onuaku (Bnei Penlink Herzliya)

  • TOFAŞ
  • Champions League
  • Israel
  • Herzliya

