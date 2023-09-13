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Spor

Toffolo'ya bahis kurallarını ihlalden 5 ay men!

Nottingham Forestlı futbolcu Harry Toffolo'ya bahis kurallarını ihlalden dolayı 5 ay men cezası verildi.

13 Eylül 2023 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
Toffolo'ya bahis kurallarını ihlalden 5 ay men!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Harry Toffolo, bahis kurallarını ihlal ettiği için 5 ay men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis kurallarını 375 kez ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından 28 yaşındaki futbolcuya 5 ay men cezası verirken, söz konusu ceza 2024-25 sezonunun sonuna kadar askıya alındı.

Futbolcu ayrıca 20 bin 956 sterlin para cezasına çarptırıldı.

Toffolo, futbolcuların bahis oynamasını ve bahis için kullanılabilecek bilgileri aktarmasını yasaklayan kuralları, Ocak 2014 ile Mart 2017 tarihleri arasında 375 kez ihlal etti.

Bu arada kuralları 232 kez ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından geçen sezon 8 ay men cezası alan İngiltere Milli Takımı ve Brentford'un forveti Ivan Toney'in cezası ertelenmemişti.

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