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Tolgay Arslan: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Beşiktaşlı yıldız Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Arslan, 'Artık Fenerbahçe'de oynamak istiyorum.' dedi.

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Fenerbahçe, Tolgay Arslan transferinde artık günleri sayıyor. Daha transfer dönemi başlamadan sarı-lacivertlilerin gündemine giren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş'la temas kurulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ikinci başkanı Serdal Adalı'nın da doğruladığı görüşmelerde artık sona gelindiği bildirildi. Yeni gelişmelere göre Tolgay'ın da bir an önce çubuklu formayı giymek için kulübe, kendisi gibi gurbetçi olan Mehmet Ekici vasıtasıyla haber gönderdiği öne sürüldü.

TOLGAY ARSLAN'IN F.BAHÇE SÖZLERİ

Tolgay Arslan'ın "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Ben hazırım. En azından İstanbul'daki çalışmalara dahil olup 2. yarıya Fenerbahçe'de hazırlanabilirim" dediği öğrenildi.

Gelen haberlere göre iki kulübün el sıkışmak üzere olduğu ve Tolgay trasferinin birkaç gün içinde açıklanabileceği kaydedildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Tolgay gelişmelerini yakından takip ettiği biliniyor.

Öte yandan Tolgay'ın instagram hesabından Ekici'yi takibe başlaması da olumlu bir gelişme olarak yorumlandı.

YANAL'IN ESKİDEN BERİ GÖZDESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor'u çalıştırdığı 2014-15 döneminde de Tolgay'ı çok istemişti. Hatta aralarında Yanal'ın da olduğu Trabzon yönetimi o dönem Almanya'ya giderek oyuncuyla anlaşmış, fakat Tolgay daha sonra Beşiktaş'a imza atmıştı.

28 yaşındaki Tolgay Arslan bu sezon 16 maçta siyah beyazlı formayı giyip, 1 gol attı. Bundesliga kökenli oyuncu, 2015'te Hamburg'dan 450 bin euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a gelmişti.

Beşiktaş'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.80 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 7 milyon euro civarında.

Kulüp kariyerinde 259 maça çıkan Tolgay, 10 gol, 23 asist üretti. Tolgay, Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonda ise 3 gol, 12 asistlik katkı yaptı.

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