Tolgay Arslan piyangosu! 7.5 milyon Euro'ya gidiyor

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan’la devre arası kesin olarak yollar ayrılıyor. Medipol Başakşehir maçının devre arasında sahaya çıkıp ısınması gerekirken soyunma odasında tavuklu pilav yiyen Tolgay, neden ısınmadığını soran teknik direktör Şenol Güneş’e “Hocam oynatmıyorsun ki…” şeklinde cevap vermişti. Aynı hafta kulübü ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle TFF’ye şikayet eden 27 yaşındaki futbolcu yönetimin kararıyla kadro dışı kalmıştı.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Takım içinde huzursuzluk yaratan davranışları nedeniyle gözden çıkartılan Tolgay, satış listesine koyuldu. Geçen sezon devre arasında sözleşmesini 2022’ye kadar uzatan orta saha oyuncusu ise kendisine verilen sözlerin tutulmadığı görüşünde… Tolgay’ın yakın çevresine, “Beşiktaş’ta mutlu olduğum için sözleşmemi 4 yıl uzattım. Ancak ne top oynayabiliyorum ne de paramı alabiliyorum” diye dert yandığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu eurodan TL’ye geçmeye de yanaşmamıştı.

7.5 MİLYON EUROYA SATILACAK

Tolgay'ın kulübe rest çekmesinin perde arkasında ise menajerinin bir Bundesliga kulübüyle temas halinde olması yatıyor. Gurbetçi futbolcunun Almanya’daki haklarını elinde bulunduran yabancı bir menajerin “Werder Bremen seni istiyor” mesajıyla kafası karışan Tolgay, mutsuz olduğu Beşiktaş’tan ayrılmak ve yeniden Bundesliga’da top koşturmak istiyor. Siyah-Beyazlı yönetimin, 7.5 milyon euro piyasa değeri olan futbolcusunu aynı civarda bir rakama satması bekleniyor.

(Güneş)