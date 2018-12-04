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Tolgay Arslan'a 4 BundesLiga kulübü talip oldu

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'a Freiburg, Stuttgart, Hannover ve Bayer Leverkusen talip oldu.

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Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı kalan ve kadroda düşünülmeyen Tolgay'a sürpriz talip. Takvim'de yer alan habere göre; Freiburg, Stuttgart ve Hannover'in ardından Bayer Leverkusen'in de Tolgay için devrede olduğu öğrenildi. Bundesliga ekibi, Tolgay için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak.  Yıldız oyuncu için gelen tekliflerden en iyisi değerlendirilecek. 

Teknik direktör Şenol Güneş, 3 Kasım'da oynanan Başakşehir maçının ilk yarısı sonunda soyunma odasına girdiğinde yedek soyunan Tolgay'ı etli pilav yerken yakalamıştı. Adeta çılgına dönen tecrübeli hocanın hışmına uğrayan yıldız futbolcu, “Hocam zaten beni hiç oynatmıyorsun ki" ifadelerini kullanmış ve bu nedenle kadro dışı kalmıştı.

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