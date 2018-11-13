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Tolgay Arslan'ın devre arasında yediği etli pilav, süresiz kadro dışı kalmasına sebep oldu

Başakşehir maçının devre arasında kendine ziyafet çeken Tolgay Arslan süresiz kadro dışı bırakıldı.

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Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş maçın ilk yarısı sonunda soyunma odasına girdiğinde yedek soyunan Tolgay’ı etli pilav yerken yakaladı. Adeta çılgına dönen siyah-beyazlı teknik patronun hışmına uğrayan yıldız futbolcunun, “Hocam zaten beni hiç oynatmıyorsun ki” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sürpriz şekilde kadroya alınmayan Tolgay Arslan’la ilgili birbirinden çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Tolgay’ı sadece bir karşılaşma için değil, süresiz olarak kadro dışı bıraktı.

Güneş ile form grafiği düşüşe geçen Tolgay Arslan arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu. Medipol Başakşehir maçının devre arasında yaşananlar ise bardağı taşıran son damla oldu.Şenol Güneş, Göztepe deplasmanında yaptığı bariz hatanın ardından Tolgay’ı, Çaykur Rizespor ve Başakşehir maçlarında yedek soyundurdu. Kartal, 3 Kasım’da Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken, siyah-beyazlı hoca soyunma odasına girdiğinde Tolgay’ı etli pilav yerken buldu. Yıldız futbolcunun maç sonu için takıma getirilen yemeği afiyetle yediğini gören Şenol Güneş adeta çılgına döndü.

Beşiktaş’ın teknik patronu, Tolgay’a garip davranışı için sert şekilde çıkışırken, hiç beklemediği bir cevap aldı. Siyah-beyazlı futbolcu, “Hocam zaten beni hiç oynatmıyorsun ki” ifadelerini kullandı. Beşiktaşlı oyuncu bu sözlerle adeta kendi ipini çekti ve süresiz kadro dışı kaldı.

Yönetimi de kızdırdı

Başakşehir maçında çıkardığı “etli pilav” kriziyle teknik heyetin yanı sıra siyah-beyazlı yönetimin de tepkisini çeken Tolgay Arslan’ın uzun süre takımdan ayrı kalması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’la 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Tolgay ilk oldu

Beşiktaş’ta 4. sezonunu geçiren Teknik Direktör Şenol Güneş’in süresiz kadro dışı bıraktığı ilk oyuncu Tolgay Arslan oldu. Güneş geride kalan dönemde başta Quaresma olmak üzere birçok oyuncuyla sorun yaşasa da hiç kimseyi kadro dışına yollamamıştı.

(Milliyet)

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