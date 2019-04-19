Tolgay da Zajc da bitik! Zajc'ın tek farkı 1 golünün olması

F.BAHÇE’NİN orta sahasındaki sıkıntı bir türlü çözülmüş değil. Sezon başında yaşanan sorunu bitirmek için arayış içine giren Sarı-Lacivertliler, devre arasında Teknik Direktör Ersun Yanal’ın isteği üzerine Beşiktaş’tan Tolgay Arslan’ı kadroya katmıştı. Sportif Direktör Damien Comolli de bizzat devreye girerek, Empoli de oynayan Miha Zajc’ı transfer etmişti.

PLANLAR DEĞİŞİYOR

Ancak iki oyuncu da gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı. 2022 yılına kadar F.Bahçe ile sözleşmesi olan Tolgay, 9 maçta 728 dakika saha kaldı. 28 yaşındaki oyuncu bu süre içinde takımına hiç skor katkısı veremedi. Zajc ise 6 maçta 375 dakika sahadaydı. 1 gol, 1 asist yaparak takımına katkı verdi. Yeni sezonda Yanal’ın orta sahadaki planları değişecek.

(Aksam)