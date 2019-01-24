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Tolgay olmazsa hedef Johansen

FENERBAHÇE orta sahadaki boşluğu doldurmak için çabalıyor..

  • StarSpor
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FENERBAHÇE orta sahadaki boşluğu doldurmak için çabalıyor.. Beşiktaşlı Tolgay Arslan, 5 milyon euroluk bonservis bedeline takılınca rota İngiltere’ye döndü. Siyah-Beyazlılar dün Tolgay’a karşılık Alper Potuk+2 milyon euro teklifini de reddetti. Bunun üzerine Sarı-Lacivertliler, Fulham forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile görüşmelere başladı. Norveç Milli Takımı’nın kaptanlığını da yapan oyuncu, bu sezon 10 maçta Fulham forması giydi ama gol atamadı, asist yapamadı. Fener bu oyuncu için kiralık formünü deneyecek.

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