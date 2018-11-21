Tolunay Kafkas: Mutluluk duyuyorum

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, 17 ve 19 Yaş Altı Milli Takımlar'ın Elit Tur'a yükselmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

"Milli takımlarımızın Elit Tur'a kalmasından mutluluk duyuyorum"

TFF'nin internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Kafkas, bu yaş gruplarındaki organizasyonların genç futbolcuların uluslararası deneyim kazanması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz iki kategoride de Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak. Son dönemde gençler düzeyinde turnuvalara damga vuran İngiltere'yi geçmek ciddi bir başarı. Milli takımlarımızın Elit Tur'a kalmasından büyük mutluluk duyuyorum. Milli takımların tur atlamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tolunay Kafkas, genç milli takımların asıl amacının A Milli Takım'a oyuncu kazandırmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Avrupa Şampiyonası Eleme Turu son maçında İngiltere'yi 1-0 yenerek grubunu lider tamamlayan 19 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Tur'a yükselmişti. Eleme turunda grubunu 3. sırada tamamlayan 17 Yaş Altı Milli Takımı ise en iyi 4 üçüncüden biri olarak adını Elit Tur'a yazdırmıştı.

Milli takımların Elit Tur'daki rakipleri 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.