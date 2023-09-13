Tom Holland: Maguire'a hayranım

Dünyaca ünlü süper-kahraman filmi "Spider-Man'de" başrolü canlandıran İngiliz aktör Tom Holland, performansı eleştirilen İngiliz futbolcu Harry Maguire hakkında açıklamalarda bulundu.

"MAGUIRE'A HAYRANIM"

Maguire'a hayranlık duyduğunu söyleyen Holland, "Harry Maguire'a hayranlık duyuyorum. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor." dedi.

"NE YAPMASI GEREKİYORDU?"

İngilre'nin İskoçya ile oynadığı maçta kendi ağlarına attığı gol sebebiyle Maguire'ın eleştirilmesini anlamadığını söyleyen İngiliz aktör, "O anda topun ceza alanına gelmesini bekleyecekti? Olması gerektiği gibi topu uzaklaştırmak için hamle yaptı ama top ağlara gitti. Futbolda bunlar var." ifadelerini kullandı.

Manchester United'da forma giyen 30 yaşındaki stoper Harry Maguire, 2019 yılında 87 milyon euro karşılığında Leicester City'den transfer edilmişti.