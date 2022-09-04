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Spor

Tom Vialle, Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezon şampiyonu oldu

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın final mücadelesinde şampiyon Tom Vialle, Jago Geerts ikinci ve Simon Laengenfelder üçüncü oldu.

AA4 Eylül 2022 Pazar 18:03 - Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın finali yapıldı. Sezonu Tom Vialle şampiyon tamamladı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam edildi.

MX2 gençler ikinci yarışında Fransız Tom Vialle birinci, Belçikalı Jago Geerts ikinci, Alman Simon Laengenfelder ise üçüncü oldu.

Markalar sıralaması ise, Yamaha, KTM, GASGAS şeklinde gerçekleşti.

Bitci MX2 Türkiye yarışını da Vialle kazandı. Bu etapta, her iki yarışı önde bitiren Vialle birinci olurken, ikinciliği Belçikalı Jago Geerts, üçüncülüğü ise Hollandalı Roan Van De Moosdijk elde etti.

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