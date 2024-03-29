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Spor

Toplantı sona erdi! İşte Kulüpler Birliği'nin Ali Koç kararı

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Kasımpaşa Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Saraç açıklamalarda bulundu. 17 Süper Lig kulübü, Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanı olarak devam etmesini oybirliğiyle kabul etti. İşte detaylar...

29 Mart 2024 Cuma 16:18 - Güncelleme:
Toplantı sona erdi! İşte Kulüpler Birliği'nin Ali Koç kararı
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Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Kasımpaşa Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Saraç açıklamalarda bulundu.

FATİH SARAÇ: "ALİ KOÇ TALEBİMİZİ KIRMADI"

Fatih Saraç, toplantıda Ali Koç'un istifasının reddine karar verildiğini ve Koç'un kendilerini kırmadığını söyledi. Saraç'ın açıklamaları şöyle:

"Toplantıda ana konumuz Ali Koç'un istifasıydı. Toplantımıza 16 kulübümüz katıldı. Toplantıya katılan 16 kulübün sözlü, 1 kulübün de yazılı onayıyla ittifakla Ali Bey'in istifasının reddini istedik. Bu hususuta hepimizin ortak bir görüş birliği vardı. Ali Koç bu talebimizi kırmadı. Kulüpler Birliği'nde yeni bir başkan değişikliğinin bu süreçte gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ali Koç'un, tüm kulüplerin menfaatlerini düşünerek hareket ettiğini biliyoruz. Teklifimizi kabul ettiği için Ali Koç'a teşekkür ediyoruz."

YÜKSEL YILDIRIM: "TFF'DE DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise "Ali Bey'in başkanlıktan ayrılma talebini kabul etmedik ve göreve devam etmesi için 17 kulübümüz de kendisine destek verdi. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım, TFF Yönetimi'nin de değişmesi gerektiğini savunarak "Toplantıda konuşulan konulardan birisi de TFF'nin artık görevini yapamadığıyla ilgiliydi. Değişim zamanı geldi. Bugün mü, sezon sonu mu olur, o konuşulur. Bizi dinleyen bir federasyon istiyoruz." dedi

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